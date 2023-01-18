Жительница Барнаула получила травму в автобусе и взыскала 120 тысяч рублей с перевозчика

Жительница Барнаула, получившая в прошлом году травму в автобусе, смогла через суд получить компенсацию от перевозчика.

Женщина ехала в автобусе на дачу. Рядом со своей остановкой она подошла к дверям, поставила на пол пакеты с продуктами, взялась правой рукой за поручень, а левой потянулась к кнопке, чтобы подать сигнал водителю, но тот резко нажал на тормоз.

Выйдя из автобуса, женщина ощутила сильную боль в левом плече и вызвала скорую.

Врачи диагностировали закрытый вывих в плечевом суставе и наложили гипс. Судмедэксперты оценили, что вред нанесенный здоровью был средней степени тяжести.

Перевозчик не хотел возмещать ущерб, но суд встал на сторону потерпевшей.

В итоге женщина отсудила 100 тыс. рублей за моральный вред и 20 тыс. рублей — за услуги адвоката, пишет «КП».

Ранее на новосибирской трассе произошло ДТП с рейсовым автобусом из Барнаула.