18 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Жительница Барнаула получила травму в автобусе и взыскала 120 тысяч рублей с перевозчика

Жительница Барнаула, получившая в прошлом году травму в автобусе, смогла через суд получить компенсацию от перевозчика.

Автобусы в Барнауле, автобус №35.
Автобусы в Барнауле, автобус №35.
Анна Зайкова.

Женщина ехала в автобусе на дачу. Рядом со своей остановкой она подошла к дверям, поставила на пол пакеты с продуктами, взялась правой рукой за поручень, а левой потянулась к кнопке, чтобы подать сигнал водителю, но тот резко нажал на тормоз.

Выйдя из автобуса, женщина ощутила сильную боль в левом плече и вызвала скорую.

Врачи диагностировали закрытый вывих в плечевом суставе и наложили гипс. Судмедэксперты оценили, что вред нанесенный здоровью был средней степени тяжести.

Перевозчик не хотел возмещать ущерб, но суд встал на сторону потерпевшей.

В итоге женщина отсудила 100 тыс. рублей за моральный вред и 20 тыс. рублей — за услуги адвоката, пишет «КП».

Ранее на новосибирской трассе произошло ДТП с рейсовым автобусом из Барнаула.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость