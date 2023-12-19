Жителям Барнаула отключат холодную воду. Адреса

Адреса отключения холодной воды
- ул. Лютиковая, 1-20;
- ул. Ковыльная, 4, 49-133;
- ул. Огоньковая, 1-22;
- ул. Пионовая, 1-22;
- ул. Вербная, 1-14;
- ул. Шаховская, 1-66;
- ул. Зелёная, 1-35, 14-26;
- ул. Набережная, 1-10;
- ул. Карельская, 7-55;
- пер. Северный, 4-11;
- ул. Мирный бульвар, 5-26;
- ул. Возрождения, 1-52;
- ул. Преображенская, 3-7, 6-12;
- ул. Невская, 2-6;
- ул. Парадная, 5-15, 4-8;
- ул. Лихая, 1-18;
- ул. Мозаичная, 6-15;
- ул. Архангельская, 1-8;
- ул. Талая, 1-16;
- ул. Туманная, 1-26;
- ул. Берестовая, 2-21;
- пер. Бульварный, 1-14;
- ул. Ромовая, 4-10;
- ул. Набережная, 1-10.
Ранее жильцы двухэтажного дома на ул. Петра Сухова, 12 пожаловались на отсутствие холодной воды.