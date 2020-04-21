Филиал компании «Россети Сибирь» в Алтайском крае и АО «Алтайэнергосбыт» напоминает своим потребителям о необходимости передать показания приборов учета за апрель. Это поможет специалистам произвести правильные расчеты и выставить корректные счета, в которых будет отражена плата только за реальное потребление электроэнергии.

Жителям и бизнесменам Алтайского края можно уменьшить счета на оплату электроэнергии.

В случае отсутствия показаний счетчиков законодательно предусмотрены начисления за электроэнергию, выполненные расчетными способами. Это может увеличивать платеж за свет на 30−50%, а получить завышенные счета за энергоресурсы в текущей ситуации — далеко не самый лучший выход.

По действующим нормативным актам, если показания прибора учёта (ПУ) абонентом- физическим лицом не передаются, при определении объёмов потребления электрической энергии будут использованы расчётные способы. Это значит, что три первых расчётных периода подряд объём потребления электроэнергии будет исчисляться, исходя из среднемесячного объёма потребления энергоресурса, зафиксированного ПУ за период не менее шести месяцев. А в дальнейшем — исходя из утверждённых нормативов потребления.

В расчётах с физическими лицами ресурсоснабжающие компании используют данные приборов учета, которые потребитель сообщил до 25 числа. Поэтому жителям Сибири в апреле нужно передать показания своих электросчетчиков до субботы. Юридические лица должны передать сведения о своем энергопотреблении до конца месяца.

Чтобы упростить в период самоизоляции процесс передачи данных приборов учёта, потребители-физические лица в Алтайском крае могут воспользоваться дистанционными способами, которые предлагает АО «Алтайэнергосбыт»:

1. В сервисе «Личный кабинет клиента» для физических лиц, предварительно пройдя обязательную регистрацию на персональном компьютере;

2. По телефону контактного центра: 8−800−350−5566 (звонок бесплатный).

Часы работы контактного центра:

Понедельник-пятница с 8:00 до 20:00

Суббота-воскресенье с 8:00 до 16:00;

3. Через «Интернет-приёмную» на корпоративном сайте АО «Алтайэнергосбыт»;

4. По электронной почте energo@altaiensb.com, указав в теме письма сообщение в следующем формате:

<Лицевой счёт абонента><Пробел><Показания>;

5. Отправив sms-сообщение на мобильный номер +79037672204 в формате:

<Лицевой счёт абонента><Пробел><Показания>.

Клиенты АО «Алтайэнергосбыт» — юридические лица — могут передать показания в сервисе «Личный кабинет клиента» для юридических лиц.

А также юридические лица Алтайского края могут передать показания по электронной почте, по телефонам офисов в районах электрических сетей Россети Сибирь или по номеру горячей линии 8−800−1000−380.

Справка

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», является одной из самых крупных компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 270,1 тыс. км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 979 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 835 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный). С начала 2020 года работает единый контакт-центр Группы компаний «Россети»: 8−800−220−0-220.