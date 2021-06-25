Жителям Индустриального района стал доступен гигабитный интернет

МТС продолжает модернизацию инфраструктуры фиксированной связи в Барнауле. На днях домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с от МТС стал доступен для более чем 30 тысяч жителей Индустриального района. Модернизация охватила многоквартирные дома на улицах Панфиловцев, Шумакова, Малахова, Попова, Ускова, а также Павловском тракте и проспекте Энергетиков.

Ёмкость сети МТС после модернизации позволяет увеличить пропускную способность для просмотра и скачивания «тяжелого» контента, а также поддерживать высокую скорость сразу на нескольких девайсах даже в период пиковых нагрузок. При этом качество фиксированной связи позволит смотреть видео разрешения 4K, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов, используя скорость, сопоставимую с чтением с обычного жесткого диска.

«Сегодня у каждого члена семьи есть гаджет, увеличивается количество умных устройств в квартирах — обычно это телевизор, планшет, ноутбук, несколько смартфонов. В совокупности это стимулирует спрос именно на высокоскоростные предложения. Отмечу, что мы проапдейтили сеть не только для того, чтобы сделать сеть более надежной и устойчивой к перегрузкам, но и чтобы у всех домочадцев была возможность одновременно скачивать любой контент за считанные секунды», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

На очереди дома, расположенные в районе Сулимы, а также Солнечной поляны. Полный переход всей фиксированной сети МТС в Барнауле на гигабитную будет осуществлён до конца 2023 года.