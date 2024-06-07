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Жителям региона стала доступна оплата ЖКУ по Системе «Город» без комиссии

Теперь жители региона могут без комиссии оплатить жилищно-коммунальные услуги в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ через региональную систему приема и обработки платежей — Систему Город Алтайского края. Нулевая комиссия действует как при оплате услуг по адресу, так и по лицевому счету.

Домик.
Домик.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов: «Сегодня различные операции через интернет-банк совершают уже более 200 тысяч клиентов на территории региона, сервис онлайн-оплаты включает в себя более 50 тысяч организаций по всей России, и уже 99% платежей в онлайн-банке проходят без комиссии. Уверен, что реализованный совместно с Системой «Город» проект, оценят как действующие клиенты банка, так и новые пользователи».

Заместитель директора Системы «Город» Алтайского края Юрий Обухов: «По инициативе банка мы приняли участие в данном проекте. Считаем, что отмена банком комиссии — это эффективное предложение на конкурентном банковском рынке, которое упростит и облегчит процессы оплаты жилищно-коммунальных услуг для жителей Алтайского края».

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