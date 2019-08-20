Жителю Алтайского края «впарили» кредит под видом массажеров

Житель поселка Мирного Зонального района приобрел вибромассажную накидку, а якобы в подарок ему навязали еще ручной массажер, одеяло, подушку и пылесос. Потом мужчина узнал, что подписал кредитный договор на крупную сумму, сообщили в «Справедливой России», куда он он обратился за помощью.

Виталий Кашин из рекламы узнал, что в одном из бийских ресторанов проходит презентация товаров. Он пришел туда и купил вибромассажную накидку и остальные товары ему дали под видом подарков.

Потом выяснилось, что мужчина подписал договоры кредитования с банком на 117 тысяч рублей и купли-продажи на эту же сумму.

Также он заплатил еще тысячу рублей, как он думал, за накидку, а на самом деле за одобрение кредита.

Кашин обратился в Центр прав граждан «СР» в Барнауле. Юристы подготовили заявление в компанию, продавшую товар, о расторжении договора как недействительного.

Специалисты аргументировали это тем, что документы были подписаны «вне стен организации, без участия банковских работников, при введении заявителя в заблуждение специалистами компании-продавца».

Через пару дней к обманутому мужчине приехали представители продавца и забрали товар, сообщив, что с банком вопрос решен. В подтверждение этого вскоре из банка пришло смс об отсутствии кредитных обязательств.