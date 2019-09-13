Зима близко: где в Барнауле купить верхнюю одежду

Уже совсем скоро температура за окном начнет плавно приближаться к нулю и опускаться ниже. Где же найти теплые вещи хорошего качества и при этом не разориться?

В ТРЦ «Пионер» совсем недавно открылся салон верхней одежды Albana, но уже громко заявил о себе как об одной из самых крупных торговых точек с подобным ассортиментом. Выбор здесь поистине огромен: от ветровок и тонких пальто до самых теплых пуховиков. Большое количество моделей и расцветок для самых разных покупателей позволяет идеально соблюдать баланс «цена — качество». В результате одежда от известных производителей не ударит по кошельку и позволит наслаждаться сибирской погодой, какие бы сюрпризы она ни преподносила.

Салон верхней одежды Albana. Фото: архив ТРЦ «Пионер»

Также салон Albana предлагает деловые костюмы из тканей премиум-класса, поэтому здесь вы можете полностью обновить свой осенний гардероб. Качество, внимание к деталям и забота о покупателях — вот основные принципы салона.

Салон верхней одежды Albana. Фото: архив ТРЦ «Пионер» Салон верхней одежды Albana. Фото: архив ТРЦ «Пионер» Салон верхней одежды Albana. Фото: архив ТРЦ «Пионер» Салон верхней одежды Albana. Фото: архив ТРЦ «Пионер»

Салон верхней одежды Albana заботится о комфорте и красоте, чтобы вы могли наслаждаться любой погодой.

Ждем вас в ТРЦ «Пионер» на 3-м этаже.

Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в

Сайт: www.pioneermall.ru

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