«Золотые» сбережения и «золотые» счета. В Сбербанке рассказали о самых надежных инвестициях

Практика показывает: в кризисные времена золото растет в цене. Данный тренд эксперты наблюдали в нестабильный период 2008—2011 годов, в разгар пандемии в 2020-м и сейчас. За первые месяцы 2022 года золото и серебро в среднем подорожали на 20%. На сегодняшний день драгметаллы, прежде всего золото, — самый надежный вид инвестиций. В этом уверен директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. О том, почему желтый металл считается оптимальным «защитным активом» в периоды турбулентности и как рядовой гражданин может его купить, эксперт рассказал «Газете.ру».

Банкир отметил: судя по графику стоимости золота за последние полвека, в долгосрочной перспективе рост цен на драгоценные металлы опережает инфляцию.

-Это делает его подходящим инструментом для сбережения средств во время обвала рынков, своеобразной «тихой гаванью» в бушующем море, когда курсы ценных бумаг и валют непредсказуемо меняются, — пояснил Сергей Широков.

Эксперт добавил, что драгметаллы, как правило, подходят для вложений со средним и длинным горизонтом — на три-пять лет. Но никто не мешает инвесторам вкладывать средства и на меньший срок. Золото можно купить хоть на неделю, хоть на 50 лет.

Широков подчеркнул, что позволить себе такие вложения может любой человек. При этом, вкладывать все сбережения в желтый металл не обязательно — в любой ситуации активы необходимо диверсифицировать. А вот направить часть денег в золото — вполне разумная мера. И для этого даже не обязательно покупать сам металл. Достаточно открыть «золотой» счет, привязанный к рыночной цене золота.

-Открыть такой счет и купить металл можно буквально за минуту в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Счет бесплатный и бессрочный, так что переоформлять договор не понадобится, как и платить банку за открытие и ведение счета, — рассказал Широков.

В завершение добавим: по сравнению с декабрем прошлого года в марте 2022-го клиенты Сбера открыли в четыре раза больше новых металлических счетов. Средний чек на покупку драгметаллов за март вырос вдвое.

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