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Потребитель

Зубаткой по ценам: россиян успокоили насчет дефицита рыбы

Потребительские цены на основные виды рыбной продукции стабильны, и нет предпосылок для дефицита на внутреннем рынке, сообщает ТАСС.

Рыба.
Рыба.
unsplash.com

«Для потребителей цена на готовую продукцию, как правило, стабильная. В целом сейчас цены на рыбу за декабрь — январь — февраль как были, так и остались, — на треску, на окунь, на камбалу, на зубатку», — считает заместитель исполнительного директора Рыбного союза Сергей Гудков.

В Росрыболовстве заверили, что дефицита продукции на рыбных полках нет. Так, по данным отраслевого мониторинга, на 1 февраля российскими пользователями добыто свыше 370 тыс. тонн водных биоресурсов.

Рыбаки уже нарастили добычу сельди и трески до 65 тыс. тонн и 53 тыс. тонн соответственно, пишет «Росбалт».

Впрочем, фиксируется снижение добычи минтая в связи с ослаблением экспортного спроса, однако, по мнению ведомства, это компенсируется уменьшением стоимости в опте почти вдвое — со 112 рублей до 65 рублей за килограмм.

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