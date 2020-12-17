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Звонки внутри сети «МегаФона» стали доступны при отрицательном балансе

Оператор «МегаФон» обновил основную тарифную линейку #БезПереплат. На всех ее тарифах вызовы внутри сети теперь не расходуют пакет минут и доступны при отрицательном балансе. Внутрисетевой безлимит начнет действовать для всех новых абонентов автоматически без подключения опции.

«МегаФон» обновил основную тарифную линейку #БезПереплат.
«МегаФон» обновил основную тарифную линейку #БезПереплат.
Архив компании «МегаФон»

Более половины всех звонков абоненты совершают внутри сети, рассказал коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон. По его словам, новые условия позволят не переплачивать за услуги связи, с большой точностью рассчитывать необходимое количество минут и подобрать удобный тарифный план.

Влад Вольфсон,
коммерческий директор «МегаФона»:

Мы сделали внутресетевые звонки доступными при отрицательном балансе. Это актуально для 40% абонентов, которые регулярно забывают вовремя пополнить свой счет. Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи.

Тарифы линейки #БезПереплат позволяют абонентам безлимитно и бесплатно писать сообщения, звонить, отправлять медиафайлы в популярных мессенджерах — WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram. Это дает возможность оставаться на связи, даже если денег на счете недостаточно.

Абонентам линейки #БезПереплат доступна бесплатная опция «Копилка» — возможность сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты и тратить их в любое время, когда не хватило основного пакета. Опцию активировали уже 27% абонентов, накопив 20 тыс. терабайт интернета.

Все тарифы линейки предусматривают бесплатную защиту от нежелательных подписок в интернете. Также абонентам автоматически подключается бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых не расходуется.

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