Звонки внутри сети «МегаФона» стали доступны при отрицательном балансе

Оператор «МегаФон» обновил основную тарифную линейку #БезПереплат. На всех ее тарифах вызовы внутри сети теперь не расходуют пакет минут и доступны при отрицательном балансе. Внутрисетевой безлимит начнет действовать для всех новых абонентов автоматически без подключения опции.

Более половины всех звонков абоненты совершают внутри сети, рассказал коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон. По его словам, новые условия позволят не переплачивать за услуги связи, с большой точностью рассчитывать необходимое количество минут и подобрать удобный тарифный план.

Влад Вольфсон,

коммерческий директор «МегаФона»:

Мы сделали внутресетевые звонки доступными при отрицательном балансе. Это актуально для 40% абонентов, которые регулярно забывают вовремя пополнить свой счет. Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи.

Тарифы линейки #БезПереплат позволяют абонентам безлимитно и бесплатно писать сообщения, звонить, отправлять медиафайлы в популярных мессенджерах — WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram. Это дает возможность оставаться на связи, даже если денег на счете недостаточно.

Абонентам линейки #БезПереплат доступна бесплатная опция «Копилка» — возможность сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты и тратить их в любое время, когда не хватило основного пакета. Опцию активировали уже 27% абонентов, накопив 20 тыс. терабайт интернета.

Все тарифы линейки предусматривают бесплатную защиту от нежелательных подписок в интернете. Также абонентам автоматически подключается бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых не расходуется.