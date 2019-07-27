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Происшествия

На шинном комбинате в Барнауле два часа тушили покрышки

Рано утром 27 июля на «Алтайском шинном комбинате» произошел пожар. Огонь бушевал на складе хранения переработки резиновой крошки, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар на алтайском шинном комбинате.
Пожар на алтайском шинном комбинате.
22.mchs.gov.ru

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 6:44 утра.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из бетонного здания шел густой черный дым, горел поддон с резиновой крошкой.

Спасатели оперативно провели проверку помещений на наличие людей, на месте работали пять звеньев газодымозащитной службы. Для бесперебойной подачи воды к месту работ проложены магистральные линии.

Площадь возгорания составила 70 кв. метров.

К тушению пожара привлечено 64 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России — 59 человек и 17 единиц техники". Возгорание локализовали в 8:14.

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