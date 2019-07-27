На шинном комбинате в Барнауле два часа тушили покрышки

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 6:44 утра.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из бетонного здания шел густой черный дым, горел поддон с резиновой крошкой.
Спасатели оперативно провели проверку помещений на наличие людей, на месте работали пять звеньев газодымозащитной службы. Для бесперебойной подачи воды к месту работ проложены магистральные линии.
Площадь возгорания составила 70 кв. метров.
К тушению пожара привлечено 64 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России — 59 человек и 17 единиц техники". Возгорание локализовали в 8:14.