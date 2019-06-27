А топорика не было. Житель Алтайского края перебил спинной мозг собутыльнику

Двое жителей Камня-на-Оби распивали спиртное во дворе и поругались. Один из них дважды ударил второго ножом в шею. Он уверял, что тот первым набросился на него с топориком, а потом сам упал на стекло. Следователи выяснили, что никакого топорика не было.

После удара в шею у потерпевшего произошла травма спинного мозга. Он потерял сознание. После госпитализации мужчина еще несколько месяцев пролежал парализованным, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Нападавший в ходе следствия утверждал, что оборонялся. Потерпевший якобы первым напал на него со спины: ударил топориком по голове. Только после этого он схватил нож со стола на улице и наотмашь нанес один удар, случайно попав ему в шею, после чего мужчины стали бороться и повалились на землю. В потасовке потерпевший поранил шею стеклом, настаивал мужчина.

Сам же пострадавший обстоятельства произошедшего не смог рассказать, так как был сильно пьян и ни ссоры, ни ударов ножом не помнил.

Нашелся свидетельница потасовки, которая находилась во время преступления в доме на кухне. Она рассказала, что она видела, как мужчина забежал на кухню, взял нож и выбежал на улицу. Она сама вышла через несколько минут и увидела одного участника конфликта лежащего без сознания, после чего вызвала скорую.

В ходе осмотра места происшествия во дворе дома топор не нашли, а владелица дома сказала, что никакого топорика у нее никогда не было.

Судмедэксперт пояснил, что раны на шее не могли быть от падения на стекло и после таких травм драться он также не мог, так как после повреждения спинного мозга сразу потерял сознание.

В итоге суд признал мужчину его виновным и назначил наказание виде 6 лет лишения свободы строгого режима.