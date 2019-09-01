«А в школе уже расстреливали». «КоммерсантЪ» поведал о первом дне ада в Беслане 15 лет назад

Вот как описывает автор книги первый день Беслана — 1 сентября.

Вокруг нас ходят ополченцы — местные жители с повязанными тряпками на рукавах. У многих в руках оружие. Говорят, они хотели прорываться в школу, но представители власти обещали им, что с боевиками наладят диалог, выяснят, какие у них требования, и договорятся, и заложников освободят.

Я не верю ни слову, потому что все это я уже слышала. Но внутри пульсирует надежда: а вдруг сейчас все будет иначе? Выходит представитель властей Лев Дзугаев, он отвечает за связи местного правительства с общественностью.

Его роль сейчас сводится к сообщению информационных сводок журналистам. Он говорит, что в школе «порядка 350 заложников», создан оперативный штаб, никаких требований террористы не выдвигают.

Эта версия будет основной до 3 сентября. Между тем штабисты еще до обеда знали, что боевики требуют переговоров. Заложница Лариса Мамитова между 11 и 12 часами дня вынесла из школы записку от террористов с требованием переговоров.

В записке говорилось, что за каждого своего убитого боевики будут убивать по 50 заложников. За раненого — 10 заложников. За отключение света и сотовой связи — 10 заложников. В записке был указан их телефон.

Но официальная версия гласила, что боевики ничего не требуют. В это время в школе уже начали убивать людей.