«А в школе уже расстреливали». «КоммерсантЪ» поведал о первом дне ада в Беслане 15 лет назад

Вот как описывает автор книги первый день Беслана — 1 сентября.
Вокруг нас ходят ополченцы — местные жители с повязанными тряпками на рукавах. У многих в руках оружие. Говорят, они хотели прорываться в школу, но представители власти обещали им, что с боевиками наладят диалог, выяснят, какие у них требования, и договорятся, и заложников освободят.
Я не верю ни слову, потому что все это я уже слышала. Но внутри пульсирует надежда: а вдруг сейчас все будет иначе? Выходит представитель властей Лев Дзугаев, он отвечает за связи местного правительства с общественностью.
Его роль сейчас сводится к сообщению информационных сводок журналистам. Он говорит, что в школе «порядка 350 заложников», создан оперативный штаб, никаких требований террористы не выдвигают.
Эта версия будет основной до 3 сентября. Между тем штабисты еще до обеда знали, что боевики требуют переговоров. Заложница Лариса Мамитова между 11 и 12 часами дня вынесла из школы записку от террористов с требованием переговоров.
В записке говорилось, что за каждого своего убитого боевики будут убивать по 50 заложников. За раненого — 10 заложников. За отключение света и сотовой связи — 10 заложников. В записке был указан их телефон.
Но официальная версия гласила, что боевики ничего не требуют. В это время в школе уже начали убивать людей.
В течение дня со стороны школы раздавались выстрелы. Позже выяснится, что в первый день террористы выбрали самых крепких мужчин среди заложников и заставили их баррикадировать партами окна — а потом почти всех расстреляли.
Все надеялись, что террористы не станут трогать детей — ведь у них же самих дети…
В результате теракта погибли 336 человек, включая 186 детей. В том числе: дошкольного возраста — 9; учеников 1 класса — 18; 2-го — 15; 3-го — 21; 4-го- 21; 5-го — 16; 6-го — 28; 7-го — 13; 8-го — 13; 9-го — 22; 10-го — 9, 11-го — 1.