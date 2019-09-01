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«А в школе уже расстреливали». «КоммерсантЪ» поведал о первом дне ада в Беслане 15 лет назад

1 сентября исполнилось 15 лет с того дня, когда на линейку в школе Беслана ворвались террористы. В заложниках у них оказались более 1100 человек — школьников, их родных и учителей. Журналист газеты «Коммерсантъ» Ольга Алленова работала на месте трагедиии спустя 15 лет издала книгу об этой трагедии. Отрывок из книги публикует издание.

Свечи. Память
Свечи. Память
СС0

Вот как описывает автор книги первый день Беслана — 1 сентября.

Вокруг нас ходят ополченцы — местные жители с повязанными тряпками на рукавах. У многих в руках оружие. Говорят, они хотели прорываться в школу, но представители власти обещали им, что с боевиками наладят диалог, выяснят, какие у них требования, и договорятся, и заложников освободят.

Я не верю ни слову, потому что все это я уже слышала. Но внутри пульсирует надежда: а вдруг сейчас все будет иначе? Выходит представитель властей Лев Дзугаев, он отвечает за связи местного правительства с общественностью.

Его роль сейчас сводится к сообщению информационных сводок журналистам. Он говорит, что в школе «порядка 350 заложников», создан оперативный штаб, никаких требований террористы не выдвигают.

Эта версия будет основной до 3 сентября. Между тем штабисты еще до обеда знали, что боевики требуют переговоров. Заложница Лариса Мамитова между 11 и 12 часами дня вынесла из школы записку от террористов с требованием переговоров.

В записке говорилось, что за каждого своего убитого боевики будут убивать по 50 заложников. За раненого — 10 заложников. За отключение света и сотовой связи — 10 заложников. В записке был указан их телефон.

Но официальная версия гласила, что боевики ничего не требуют. В это время в школе уже начали убивать людей.

В течение дня со стороны школы раздавались выстрелы. Позже выяснится, что в первый день террористы выбрали самых крепких мужчин среди заложников и заставили их баррикадировать партами окна — а потом почти всех расстреляли.

Все надеялись, что террористы не станут трогать детей — ведь у них же самих дети…

В результате теракта погибли 336 человек, включая 186 детей. В том числе: дошкольного возраста — 9; учеников 1 класса — 18; 2-го — 15; 3-го — 21; 4-го- 21; 5-го — 16; 6-го — 28; 7-го — 13; 8-го — 13; 9-го — 22; 10-го — 9, 11-го — 1.

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