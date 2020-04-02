Абонент по сходной цене. Как в Алтайском крае работники сотовых компаний торгуют данными клиентов

Если полные данные о ваших телефонных разговорах понадобятся недоброжелателю, это обойдется ему в символические 500−1000 рублей. Свежий приговор по уголовному делу в Барнауле подтверждает: сотрудники сотовых компаний, несмотря на ряд жестких запретов, торгуют детализацией звонков прямо на рабочем месте. «Славные ребята» в корпоративной униформе, даже когда на них вышла служба собственной безопасности, продолжали «сливать» абонентов. Подробности — в материале Altapress.ru.

Свежий приговор

В марте приговор очередному продавцу информации о клиентах вынес Индустриальный районный суд Барнаула. Как сообщила старший помощник районного прокурора Татьяна Жарикова, сотрудник компании сотовой связи был осужден условно за нарушение тайны телефонных переговоров с использованием служебного положения (ст. 138 УК РФ). Речь идет о специалисте из «дочки» одного из российских операторов так называемой «большой тройки».

«Имея доступ к информации о телефонных соединениях номеров, относящейся к охраняемой законом тайне, незаконно получил такую информацию в отношении абонентов и представил ее неустановленному лицу за денежное вознаграждение», — сообщила Жарикова.

Вину барнаулец признал (его фамилия не называется, информация по этому процессу на сайте суда сейчас является закрытой — прим. Altapress.ru).

Телефон , компьютер. unsplash.com

Полная «удаленка»

В базе государственной системы «Правосудие» есть сведения по большому числу расследованных дел, а также о вынесенных судебных решениях в Алтайском крае по статье 138 УК РФ.

Если говорить только о случаях уголовного преследования работников сотовых компаний, то у таких дел есть много общего.

Во-первых, эти менеджеры, специалисты, консультанты и др. никогда не торгуют детализацией звонков напрямую — всегда есть заказчик-посредник, через которого проходит похищенная у мобильного оператора конфиденциальная информация. В уголовном деле его статус — организатор преступления.

Во-вторых, собственно покупателей сведений о телефонных контактах из судебных приговоров узнать не получится: в абсолютном большинстве случаев их статус — «неустановленное лицо». В жизни же это — коллекторы, конкуренты и контрагенты, бывшие бойфренды и подруги, а также другие люди с не самыми позитивными намерениями.

Сим-карты. 22.мвд.рф

В-третьих, таких злоумышленников не заключают под стражу на время следствия и не приговаривают к реальному наказанию в колонии. А за возмещением морального вреда потерпевшие обращаются в суд редко.

Наконец, современные технологии позволяют участникам схемы работать полностью удаленно друг от друга — в одном из случаев, например, исполнитель впервые воочию увидел организатора только в зале суда.

Организатор из Искитима

Вот конкретная история. Граждане Фоминцев и Фаркушин взаимодействовали из разных городов Сибири. Первый через WhatsApp заказывал детализацию звонков и смс-сообщений, находясь в Искитиме Новосибирской области.

WhatsApp. pixabay.com

Фаркушин выполнял поручения, сидя в офисе бийского подразделения федеральной сотовой компании. Украденные у работодателя сведения отправлял по электронной почте. Оплата от Фоминцева приходила на банковскую карту, по 500 рублей за абонента.

Схема их сотрудничества была классической: Фоминцев разместил в социальной сети информацию об услуге по предоставлению любому желающему детализации звонков и смс. После поступления заказа он отправлял бийскому напарнику абонентский номер , по которому нужна информация — данные за период от месяца до полугода. Сотрудник сотовой компании Фаркушин , находясь на рабочем месте , использовал личную учетную запись и получал доступ к единой служебной базе абонентов , а также к персональным данным будущего потерпевшего. Далее он же от имени клиента заполнял и подписывал стандартный бланк заявления на получение детализации и отправлял его в группу обработки сервисных запросов компании. На указанный адрес электронной почты приходит таблица с детализацией исходящих и входящих вызовов , времени соединений и местах расположения базовых станцией оператора. Табличка «улетает» на электронный ящик Фоминцева. Работа выполнена.

Телефон. СС0

Оба фигуранта полностью признали вину в суде. По пяти доказанным эпизодам наказание им определили условное: Фоминцеву (как организатору) — 2 года, Фаркушину (исполнителю) — 1 год 8 месяцев.

Одной потерпевшей они по решению суда выплатили по 10 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда. Еще одна пострадавшая дама подготовила иск на 0,5 млн рублей к самой сотовой компании, но он рассмотрен не был.

Говорят всякие гадости

Почему абоненты, чьи данные без их ведома по сути оказались в публичном доступе, заявляют в суде о причиненных моральных страданиях? Жительницу Барнаула и ее некоторых близких около полугода звонками донимал не совсем психически здоровый гражданин — пытался шантажировать и угрожал.

Из материалов суда видно, что данные о контактах потерпевшей он через посредника приобрел именно у сотрудника сотовой компании.

Телефон. CC0

«Веселую» жизнь устроили еще одному жителю краевого центра и его супруге. «В определенный период моим знакомым с неизвестных номеров стали поступать звонки. Какой-то мужчина рассказывал всякие, скажем так, гадости про меня и мою жену. Я сообразил, что звонки именно этим абонентам могли делать, только хорошо зная мой круг постоянного общения. Я обратился с претензией в офис мобильного оператора», — рассказал в суде потерпевший.

Именно после этой претензии клиента сначала сама сотовая компания провела внутреннюю проверку, а затем к теме подключилось региональное УФСБ. Так в Барнауле удалось выявить «организованную группу по продаже служебных сведений мобильного оператора». А по сути — нескольких менеджеров низшего звена, которые почти сразу написали явку с повинной и стали сотрудничать со следствием.

«Тертым» оказался только студент-программист по фамилии Казаев, который, по мнению суда, являлся организатором схемы.

Телефон. Работа. СС0

Неплохая подработка

В ходе проведения этой служебной проверки подозрение пало на одну из сотрудниц в должности специалиста отдела продаж. Под ее учетной записью был осуществлен вход в закрытую корпоративную программу и сделан запрос на предоставление детализации по номеру обратившегося с претензией барнаульца.

Но девушка свою причастность к криминалу стойко отрицала. Записи видеонаблюдения ясность не внесли: установленные в отделе камеры не фиксировали, что именно делает сотрудник, когда сидит за компьютером.

Более продуктивным оказалось общение службы безопасности компании с другим «продажником», работавшим здесь же. Он дал признательные показания, озвучил факты против Казаева, а также назвал еще несколько фамилий своих коллег.

Один из них, например, честно сказал, что, работая в предыдущей сотовой компании, также приторговывал данными абонентов.

Мужчина с телефоном. СС0

Не оценивая степень достоверности рассказов этих фигурантов, отметим, что сначала они излагали следователю очень похожие версии: «Я работал в отделе продаж, в один из дней по WhatsApp ко мне обратился неизвестный, который спросил, есть ли возможность за плату предоставлять данные абонентов. Подумав, что это могла бы быть дополнительная подработка, я согласился. То есть ответил: такая возможность в принципе имеется».

Дальше эти «продажники» действовали по той же схеме, что и Фоминцев с Фаркушиным. За исключением некоторых «дополнительных опций». В частности, заполняя заявление на детализацию, иногда указывали вымышленные фамилии. Или, воспользовавшись невнимательностью коллеги, успевали зайти в служебную программу под его учетной записью.

Подработка оказалась такой: подсудимый Емельянов признал вину в 40 с лишим эпизодах, в которых его вознаграждение варьировалось от 500 рублей до 14 тыс. рублей; у коллеги по фамилии Заковряшин — около 30 эпизодов с суммами оплаты 500 рублей — 3,5 тыс. рублей.

Смартфон. Телефон. СС0

Наказали рублем

В ходе обыска в съемной квартире программиста Казаева следователи изъяли 74 неактивированных сим-карты и три ноутбука с перепиской, в которой обсуждались детали криминальной деятельности.

К делу приобщили итоги оперативно-розыскного мероприятия: один из фигурантов под опекой сотрудников ФСБ переслал Казаеву очередную порцию сведений о контактах клиентов сотовой компании.

Как видно из приговора, в суде Казаев заявил, что не считает себя организатором схемы. Он был уверен, что занимается «информационной работой», и она законна.

По решению суда организатор Казаев получил по уголовной статье наказание в виде штрафа 120 тыс. рублей. Два бывших работника сотовой компании, в отношении которых уголовное дело не было прекращено и дошло до суда, заплатили штрафы в 20 и 30 тыс. рублей.