Адмирала российского флота подозревают в убийстве жены и сына

24 июля в полицию обратилась дочь адмирала, живущая в Мурманске, и попросила вскрыть квартиру, где проживали ее родственники. Дело в том, что никто из членов семьи не выходил на связь, а соседи жаловались на неприятный запах.

В доме обнаружили тела его 84-летней жены и 56-летнего сына — убитые лежали на диване в нижнем белье с перерезанным горлом и вспоротым животом. Трупы находились в квартире около двух недель.

Из дома адмирала исчезла только связка ключей, пишет Lenta.ru. Следователи заподозрили в преступлении главу семейства. Вскоре оперативники установили, что 16 июля Лобанов-старший погиб под колесами электрички. При себе у него был нож.