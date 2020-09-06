Адвокат Ефремова рассказал, каким будет решение суда в отношении актера

«От шести до восьми лет колонии общего режима», — заявил юрист.
Ранее защитник сообщил РИА Новости, что актер «избавился от мучений» и ждет оглашения приговора.
Напомним, что прокурор запросила для актера 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года. Это почти максимальный срок по соответствующей статье УК РФ.
Приговор по делу озвучат 8 сентября.
Трагедия с участием Михаила Ефремова случилась 8 июня в центре Москвы. По данным следствия, Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров умер в больнице.