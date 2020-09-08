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8 сентября
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Происшествия

Адвокат потерпевшей стороны по делу ДТП с Ефремовым рассказал, как бы он мог «отмазать» осужденного актера

Адвокат Александр Добровинский, который представлял сторону потерпевших по делу ДТП с Михаилом Ефремовым, рассказал, как актер мог избежать сурового наказания, пишет РИА «Новости».

Михаил Ефремов за решеткой.
Михаил Ефремов за решеткой.
Скриншот видео программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

По его мнению, его коллега Эльман Пашаев совершил «грандиозную ошибку», не проверив сердце артиста.

Добровинский бы первым делом отправил Ефремова на электрокардиографию.

«У алкоголиков ведь очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпочка. Они могли доказать, что в момент аварии у Михаила Ефремова был микроинфаркт», — пояснил он.

При таком диагнозе актеру требовалось бы лишь признать свою вину, и он получил бы четыре года условно.

Еще адвокату потерпевшей стороны не понравилось поведение Пашаева. В частности, постоянные оскорбления в адрес погибшего.

«Они сосредоточились на мне — на том, чтобы выиграть у адвоката Добровинского. Это отвлекло их от материалов дела, они не погрузились в него. Я знал, что так будет», — сказал юрист.

8 сентября Пресненский суд Москвы назначил Ефремову восемь лет колонии общего режима за смертельную аварию, совершенную в начале июня.

Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и протаранил фургон «Лада», за рулем которого был курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице через несколько часов.

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