Адвокат расчленителей рассказал, почему взялся за эти дела

Адвокат Сергей Лукьянов пояснил, почему взялся за дела историка Олега Соколова и вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал. Их обвиняют в убийстве и расчленении тел своих жертв.

«Эти два дела ведутся параллельно», — заявил Лукьянов в интервью «Газете.ру». Он опроверг сообщения о том, что у него «специализация по делам с расчленением».

«Это не так. Просто так совпало», — пояснил адвокат.

Лукьянов отметил, что он ведет разные дела, а в последнее время чаще сталкивался с экономическими делами.

Преступления

Историка Олега Соколова обвиняют в убийстве своей подруги, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. В ноябре 2019 года 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил 24-летнюю студентку, а затем расчленил ее тело, пишет bfm.ru. Полиция задержала подозреваемого, когда он пытался избавиться в Мойке от частей тела Ещенко.

Марину Кохал арестовали по делу об убийстве ее мужа, рэпера Энди Картрайта. Следователи нашли части тела музыканта в холодильнике, в квартире где проживала семья. Марина сообщила, что музыкант скончался от передозировки наркотиков, она не хотела такой «бесславной смерти» для него, а поэтому попыталась избавиться от тела, как будто он исчез. Экспертиза не нашла в крови Картрайта следов наркотиков.

Также выяснилось, что жена рэпера — бывшая жительница Барнаула. Под именем Марина Аксова девушка зарегистрирована в социальных сетях. В Санкт-Петербург Аксова переехала около 10 лет назад. Она не афишировала свои отношения с известным музыкантом. Среди знакомых Марины мало кто знал ее мужа.

Брак уроженки Барнаула с Юшко был зарегистрирован в феврале 2016 года. У пары есть ребенок.