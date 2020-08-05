Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 августа 27°C
Происшествия

Адвокат расчленителей рассказал, почему взялся за эти дела

Адвокат Сергей Лукьянов пояснил, почему взялся за дела историка Олега Соколова и вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал. Их обвиняют в убийстве и расчленении тел своих жертв.

Кровь.
Кровь.
СС0

«Эти два дела ведутся параллельно», — заявил Лукьянов в интервью «Газете.ру». Он опроверг сообщения о том, что у него «специализация по делам с расчленением».

«Это не так. Просто так совпало», — пояснил адвокат.

Лукьянов отметил, что он ведет разные дела, а в последнее время чаще сталкивался с экономическими делами.

Преступления

Историка Олега Соколова обвиняют в убийстве своей подруги, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. В ноябре 2019 года 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил 24-летнюю студентку, а затем расчленил ее тело, пишет bfm.ru. Полиция задержала подозреваемого, когда он пытался избавиться в Мойке от частей тела Ещенко.

Марину Кохал арестовали по делу об убийстве ее мужа, рэпера Энди Картрайта. Следователи нашли части тела музыканта в холодильнике, в квартире где проживала семья. Марина сообщила, что музыкант скончался от передозировки наркотиков, она не хотела такой «бесславной смерти» для него, а поэтому попыталась избавиться от тела, как будто он исчез. Экспертиза не нашла в крови Картрайта следов наркотиков.

Также выяснилось, что жена рэпера — бывшая жительница Барнаула. Под именем Марина Аксова девушка зарегистрирована в социальных сетях. В Санкт-Петербург Аксова переехала около 10 лет назад. Она не афишировала свои отношения с известным музыкантом. Среди знакомых Марины мало кто знал ее мужа.

Брак уроженки Барнаула с Юшко был зарегистрирован в феврале 2016 года. У пары есть ребенок.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость