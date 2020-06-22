Адвокат рассказал, почему Ефремов сел за руль в пьяном состоянии

По его словам, был православный праздник, актер употребил спиртное и не собирался никуда ехать.
Ситуацию изменил звонок друга из Украины, мать и жена которого попали в московскую больницу в тяжелом состоянии. Из-за закрытых границ мужчина не мог им помочь и попросил об услуге Ефремова. Тот сразу согласился.
«Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания», — отметил Пашаев в интервью «Собеседнику».
Адвокат также назвал абсурдной версию, по которой Ефремов пил, поскольку переживал из-за признания дочери в нетрадиционной ориентации.
Вечером 8 июня пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого утром 9 июня скончался в больнице, пишет News.ru.
Суд отправил актера под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.