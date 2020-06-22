Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 июня 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Адвокат рассказал, почему Ефремов сел за руль в пьяном состоянии

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, заявил, что его подзащитный в день смертельного ДТП сел пьяным за руль, поскольку хотел помочь другу.

Ефремов на спектакле в Самаре
Ефремов на спектакле в Самаре
скрин в Youtube

По его словам, был православный праздник, актер употребил спиртное и не собирался никуда ехать.

Ситуацию изменил звонок друга из Украины, мать и жена которого попали в московскую больницу в тяжелом состоянии. Из-за закрытых границ мужчина не мог им помочь и попросил об услуге Ефремова. Тот сразу согласился.

«Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания», — отметил Пашаев в интервью «Собеседнику».

Адвокат также назвал абсурдной версию, по которой Ефремов пил, поскольку переживал из-за признания дочери в нетрадиционной ориентации.

Вечером 8 июня пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого утром 9 июня скончался в больнице, пишет News.ru.

Суд отправил актера под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость