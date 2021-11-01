Адвоката в Алтайском крае обвинили в особо крупном мошенничестве

Следственные органы предъявили обвинение адвокату Адвокатской палаты Алтайского края и его знакомому предпринимателю в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в краевом СУ СКР.

По данным следствия, адвокат по уголовному дела защищал жителя Бийска. Совместно со знакомым бизнесменом он получил от своего доверителя 12 млн рублей якобы для дачи взятки должностным лицам за смягчения наказания мужчине.

В действительности же адвокат и предприниматель не намеревались передавать кому-либо деньги, похитив их и распорядившись по своему усмотрению.

Преступление выявили оперативники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Обвиняемым избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.