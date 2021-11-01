Zero Pixel
1 ноября 1°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Адвоката в Алтайском крае обвинили в особо крупном мошенничестве

Следственные органы предъявили обвинение адвокату Адвокатской палаты Алтайского края и его знакомому предпринимателю в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в краевом СУ СКР.

Адвокат. Портфель
Адвокат. Портфель
unsplash.com

По данным следствия, адвокат по уголовному дела защищал жителя Бийска. Совместно со знакомым бизнесменом он получил от своего доверителя 12 млн рублей якобы для дачи взятки должностным лицам за смягчения наказания мужчине.

В действительности же адвокат и предприниматель не намеревались передавать кому-либо деньги, похитив их и распорядившись по своему усмотрению.

Преступление выявили оперативники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Обвиняемым избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость