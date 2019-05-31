Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 мая 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал заявление эксперта о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

«Аэрофлот» назвал высказывание ведущего эксперта Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Владимира Кофмана о причинах катастрофы самолета Sukhoi Superjet (SSJ 100) в Шереметьево 5 мая «попыткой манипуляции общественным мнением».

ЧП в Шереметьево.
ЧП в Шереметьево.
www.instagram.com/tyz_1_

Трагедия произошла из-за «грубого приземления», заявил ранее специалист. Предварительный отчет о катастрофе может быть опубликован 5 июня.

В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что расследование пока не закончено, в связи с чем «любые заключения и выводы о причинах катастрофы, пусть даже и косвенные, недопустимы».

«Спекуляция любыми фактами способствует росту социальной напряженности», считают в авиакомпании. В заявлении авиакомпании, которое есть у газеты «Коммерсантъ» говорится, что распространение информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не соответствует действующему законодательству, пишет bfm.ru.

SSJ 100, принадлежащий «Аэрофлоту», загорелся при аварийной посадке. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Ранее в «Аэрофлоте» не согласились с выводами о роковых ошибках пилотов SSJ 100 в Шереметьево.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость