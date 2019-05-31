«Аэрофлот» прокомментировал заявление эксперта о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

«Аэрофлот» назвал высказывание ведущего эксперта Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Владимира Кофмана о причинах катастрофы самолета Sukhoi Superjet (SSJ 100) в Шереметьево 5 мая «попыткой манипуляции общественным мнением».

Трагедия произошла из-за «грубого приземления», заявил ранее специалист. Предварительный отчет о катастрофе может быть опубликован 5 июня.

В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что расследование пока не закончено, в связи с чем «любые заключения и выводы о причинах катастрофы, пусть даже и косвенные, недопустимы».

«Спекуляция любыми фактами способствует росту социальной напряженности», считают в авиакомпании. В заявлении авиакомпании, которое есть у газеты «Коммерсантъ» говорится, что распространение информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не соответствует действующему законодательству, пишет bfm.ru.

SSJ 100, принадлежащий «Аэрофлоту», загорелся при аварийной посадке. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Ранее в «Аэрофлоте» не согласились с выводами о роковых ошибках пилотов SSJ 100 в Шереметьево.