Аэропорт Сочи уволил грузчика, который со скотчем ловил собаку из разбитой переноски

Аэропорта Сочи уволил грузчика после инцидента с собакой, а владелец животного получит компенсацию, сообщает РИА «Новости» .

Накануне пассажир авиакомпании S7, летевший из Сочи в Москву, рассказал в соцсетях, что видел, как переноску с его собакой при погрузке уронили и сломали. После этого пса Финика ловили на взлетно-посадочной полосе.

Пойманную собачку посадили в сломанную переноску, которую замотали скотчем. В таких условиях животное летело в столицу.

«Сотрудники аэропорта постарались сделать все возможное для починки клетки на месте, чтобы обеспечить животному безопасный перелет. Работник, по чьей вине произошел данный инцидент, больше не является сотрудником аэропорта. Международный аэропорт Сочи сожалеет о случившемся, готов возместить ущерб и предоставить дополнительное обслуживание в бизнес-зале», — сообщил представитель аэропорта.

Он пояснил, что работник двигаясь на тягаче допустил опрокидывание переноски, что и привело к повреждению.

Как сообщил в соцсетях владелец животного, с собакой все в порядке.

«Пес жив, но что-то с лапой», — отметил владелец, позже уточнив, что вернулся «из ветеринарии… все хорошо, будем наблюдать».

По его словам, на связь с ним вышел сотрудник аэропорта и сообщил, что заявление рассматривается, о результатах необходимо узнавать по почте.