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Происшествия

Аэропорт Сочи вводил ограничения на прием рейсов из-за беспилотника

В аэропорту Сочи вечером 24 января ввели ограничения, сообщил представитель Росавиации в телеграм-канале.

Самолет в небе. Авиасообщение. Туман.
Самолет в небе. Авиасообщение. Туман.
CC0

Ограничения в аэропорту вводили, чтобы обеспечить безопасность полетов. Несколько рейсов ушли в Минводы.

Источник телеграм-канала 112, что была угроза атаки БПЛА.

Сейчас аэропорт работает как обычно.

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