Аэропорт Туниса снесло потоком воды. Российские туристы не могут вылететь домой

Более 400 российских туристов не могут вернуться домой из Туниса, где сейчас бушует наводнение. Аэропорт оказался разрушен из-за стихии.

Вместо улиц — двухметровый слой грязи. Туристы оказались заложниками своих отелей, сообщает argumenti.ru. Некоторых отдыхающих пришлось эвакуировать, так как в их номера просочилась вода.

Вода окружает людей в считанные секунды. Побережье Туниса смывает вместе с жителями и туристами. Известно о шести погибших, все они местные жители.

Сотрудники аэропорта приводят воздушную гавань в порядок. Ожидается, что работа аэропорта возобновится 27 сентября, пишет ura.ru.

МИД России рекомендует туристам воздержаться от поездок на этот курорт, пишет pronedra.ru.