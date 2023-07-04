Аэропорт Внуково ограничил прием и выпуск самолетов (обновлено)

На момент написания новости ограничения введены до 8:00 мск. Причины указываются как технические.
Несколько самолетов, которые должны были приземлиться во Внуково, направлены в другие аэропорты, следует из онлайн-табло на сайте авиакомпании. Это рейсы из из Шарм-Эль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска и Новосибирска.
Самолеты теперь летят в Домодедово и Шереметьево.
При этом известно, что другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно.
Аэропорт ввел ограничения после сообщения о сбитых беспилотниках в Новой Москве. Несколько БПЛА обезвредили в поселке Валуево и в Кубинки.
Обновлено в 12:14.
Аэропорт Внуково возобновил работу в 8:00 мск, сообщают РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.