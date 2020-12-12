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12 декабря
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Происшествия

Афера и приложение: мошенница завладела крупной суммой жительницы алтайского города

В полицию обратилась 53-летняя жительница Рубцовска.

Мошенничество в интернете, деньги. Финансы.
Мошенничество в интернете, деньги. Финансы.
altapress.ru

Она рассказала, что накануне ей на сотовый телефон поступил звонок.

Неизвестная женщина представилась сотрудником банка и пояснила, что с ее банковской карты пытаются похитить денежные средства.

Звонившая предложила опередить мошенников и самостоятельно оформить денежный кредит через онлайн-приложение. Потерпевшая сделала заявку на кредит, которая практически сразу банком была одобрена, на ее счет было зачислено 145 тыс. рублей.

Далее звонившая пояснила, что полученные деньги нужно вернуть обратно в банк несколькими платежами, для чего попросила назвать ей коды, которые будут поступать на телефон в sms-сообщениях.

После поступления данных паролей с номера 900, жительница Рубцовска озвучила их злоумышленнице. После получения доступа к банковскому счету мошенники похитили кредитные денежные средства.

Сейчас установлено, что номера, с которых производились звонки, зарегистрированы в Москве.

Возбуждено уголовное дело.

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