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Происшествия

Аферист развел жительницу Барнаула на деньги через соцсеть

Неизвестный обманом похитил с банковской карты жительницы Барнаула около 5 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. Женщина думала, что ей пишет подруга, однако ее страница была взломана и использовалась другим человеком.

Ноутбук. Работа.
Ноутбук. Работа.
СС0

В полицию с заявлением обратилась 62-летняя жительница Барнаула. Она рассказала, что ей в социальной сети написала подруга. В сообщении говорилось о том, что известный банк в честь юбилея дарит подарки и деньги. Чтобы получить приз, нужно сообщить все данные банковской карты, включая код на оборотной стороне, а также код из смс-сообщения.

Женщина выполнила все условия, однако после этого с ее счета списали 4,8 тыс. рублей. Позже выяснилось, что аккаунт подруги в социальной сети был взломан.

Возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража).

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