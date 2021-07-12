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Происшествия

Аферисты опять решили обмануть ветерана, которого укрывал Путин на параде Победы

Телефонные мошенники попытались снова обмануть 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, пишет «Интерфакс».

Ветераны и Владимир Путин на параде Победы, 9 мая 2021.
Ветераны и Владимир Путин на параде Победы, 9 мая 2021.
kremlin.ru

Мужчина стал известен после того, как президент РФ Владимир Путин укрыл его плащом во время парада Победы в Москве в 2021 году.

По словам ветерана, 7 июля ему на домашний телефон поочередно звонили люди, которые представлялись сотрудниками Пенсионного фонда РФ и судебными приставами. Они заявили Пронину, что за ним числится долг в размере 75 тыс. рублей за аренду банковской ячейки.

Мошенники утверждали, что в ячейке хранилась денежная компенсация, которую начислили ветерану в качестве компенсации морального вреда за некачественные медицинские услуги, якобы оказанные в государственной клинике, пишет polit.ru.

МВД возбудило уголовное дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Банда

Ранее злоумышленники убедили 96-летнего пенсионера снять со счета все личные накопления — 400 тыс. рублей — и передать их третьим лицам. Один из банды притворялся сотрудником полиции — он и сумел внушить Пронину, что его деньги помогут задержать с поличным мошенников.

Мошенников поймали спустя два дня после случившегося.

5 июня суд арестовал двоих обвиняемых.

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