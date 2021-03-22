Аферисты стали переводить деньги незнакомцам. Комментарий ЦБ

Центробанк и эксперты по банковской безопасности дали несколько советов на случай, если на вашу карточку пришли деньги от неизвестных и они просят вернуть их.

Банкиры напомнили, что у финансовых организаций есть такая функция, как возврат средств по заявлению. То есть, если человек ошибся, предложите ему сходить в ближайшее отделение своего банка и написать такое заявление.

«Вам надо также позвонить в свой банк и сообщить, что поступил неизвестный перевод, а затем тоже написать заявление на возврат отправителю денег, которые были зачислены ошибочно», — цитирует экспертов РИА Новости.

Самостоятельно никому ничего переводить не нужно — часто этой схемой пользуются аферисты и вас могут просто обмануть, пишет News.ru.

Чаще всего злоумышленники переводят небольшие суммы: основная цель — втянуть клиента банка в мошенническую схему, пишет bfm.ru.

Если человек сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими деньгами, то перед законом он чист.