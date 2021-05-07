«Акт возмездия». Пьяный житель Алтая поджег офис энергетиков из-за роста тарифов

Мужчина приехал в Усть-Коксу, где остановился у родственницы. Ночью он напился, взял бутылку с бензином и отправился исполнять «акт возмездия», рассказывают в МВД по Республике Алтай.
Подойдя к зданию, он поджег тряпку, смоченную в бензине, и засунул ее между листами сайдинга. Убедившись, что огонь разгорелся, подозреваемый скрылся.
Благодаря сработавшей пожарной сигнализации, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые потушили очаг возгорания.
В результате пожара частично обгорела одна из стен здания.
Полицейские расследуют уголовное дело по ч. 2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений).