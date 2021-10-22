Актер Алек Болдуин застрелил женщину на съемках

Съемки вестерна «Rust» («Ржавчина») проходили в штате Нью-Мексико. Алек Болдуин стал продюсером нового фильма и исполнил в нем главную роль.
Офис шерифа округа Санта-Фе подтвердил, что выстрел из оружия для реквизита совершил именно актер. Отмечается, что пистолет был заряжен боевыми патронами.
Погибшая — 42-летняя Алиса Хатчинс. Она получила тяжелое ранение, и врачи доставили ее в больницу по воздуху. Спасти оператора не смогли.
Также уточняется, что Болдуин ранил режиссера — он получил травмы ключицы и госпитализирован в критическом состоянии.
Обвинений кинозвезде пока не предъявили. Причины, по которым он стрелял в режиссера и оператора, неизвестны.