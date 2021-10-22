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Происшествия

Актер Алек Болдуин застрелил женщину на съемках

Актер Алек Болдуин выстрелом из пистолета убил женщину-оператора на съемочной площадке, пишет РИА «Новости».

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

Съемки вестерна «Rust» («Ржавчина») проходили в штате Нью-Мексико. Алек Болдуин стал продюсером нового фильма и исполнил в нем главную роль.

Офис шерифа округа Санта-Фе подтвердил, что выстрел из оружия для реквизита совершил именно актер. Отмечается, что пистолет был заряжен боевыми патронами.

Погибшая — 42-летняя Алиса Хатчинс. Она получила тяжелое ранение, и врачи доставили ее в больницу по воздуху. Спасти оператора не смогли.

Также уточняется, что Болдуин ранил режиссера — он получил травмы ключицы и госпитализирован в критическом состоянии.

Обвинений кинозвезде пока не предъявили. Причины, по которым он стрелял в режиссера и оператора, неизвестны.

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