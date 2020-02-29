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29 февраля
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Происшествия

Актер из культовых фильмов возглавил банду мошенников

Полиция задержала банду аферистов во главе с бывшим актером, похищавших квартиры и деньги умерших москвичей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет РИА «Новости».

Наручники.
Наручники.
ССО.

Главарем банды она назвала бывшего актера, «снявшегося в эпизодических ролях нескольких культовых фильмов прошлых лет». Его имя не уточняется, ленты, в которых он снимался, тоже.

Именно он, по данным полиции, придумал похищать недвижимость и накопления недавно умерших состоятельных людей. Важное условие — чтобы у жертвы не было наследников.

«Получив от сообщников информацию о смерти одинокого владельца квартиры, злоумышленники проникали в жилище и забирали оттуда документы на право собственности. Затем другие участники оформляли документы, подтверждающие родственные связи с умершим, и в судебном порядке приобретали права на недвижимость и банковские счета», — пояснила Волк.

Затем аферисты с помощью базы данных абонентов одного из сотовых операторов организовывали повторный выпуск сим-карт, под видом клиентов заходили в онлайн-приложения банков и переводили оттуда деньги на свои счета.

У предполагаемого организатора группы обнаружено 20 комплектов документов умерших людей, включая паспорта. Сколько именно квартир и денег аферистам удалось похитить, выясняется.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Четверо фигурантов заключены под стражу, двое — под подпиской о невыезде.

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