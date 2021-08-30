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Происшествия

Актер из «Ворониных» и «Кухни» внезапно умер во время спектакля

Российский актер Артур Диланян умер во время показа спектакля на сцене Московском армянском театре. Сообщение об этом опубликовали коллеги артиста в социальной сети «ВКонтакте».

Артур Диланян
Артур Диланян
vk.com/mosarmteatr

В публикации говорится, что у артиста остановилось сердце.

«Скончался наш друг, коллега, наш родной человек. Полный жизни, юмора, планов на будущее! Мозг отказывается верить. Ощущение кошмарного сна…», — пишут представители театра.

Диланяну было 59 лет. Артист выступал в Московском армянском театре, занимался дубляжем, был продюсером и сценаристом. Широкому зрителю он был известен по ролям в таких телесериалах, как «Кухня», «Воронины» и «Последний из Магикян».

30 июля в Барнауле скончался известный спортивный общественник, председатель Совета Алтайской краевой федерации панкратиона Антон Кленьшев.

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