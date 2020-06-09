Актер Михаил Ефремов устроил страшное ДТП в центре Москвы, вместе с ним ехал алтайский актер Иван Стебунов

Известный российский актер и скандалист Михаил Ефремов устроил крупное ДТП вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Возбуждено уголовное дело. ПО предварительным данным, актер управлял автомобилем в нетрезвом виде.

Авария попала в камеры наблюдения. С них видно, что автомобиль под управлением Ефремова на высокой скорости пересекает двойную сплошную и врезается в фургон.

В результате ДТП тяжелые травмы получил 58-летний водитель фургона, 58-летний курьер интернет-магазина. Прибывшие на место врачи диагностировали у него перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытую черепно-мозговую травму и травмы внутренних органов. Курьера срочно доставили в институт Склифосовского, за его жизнь борются врачи.

Сам Ефремов в ДТП не пострадал. После аварии он вышел из машины и слонялся по площади.

Иван Стебунов женился на Елене Власовой. vk.com/stebunov_ivan_official

Вместе с ним в автомобиле также находились уроженец Алтая актер Иван Стебунов и его жена Елена Власова. Судя по всему, они не пострадали.

Михаил Ефремов был доставлен на медосвидетельствование. Он заключен под стражу. Экспертиза подтвердила, что артист был пьян, пишет РИА «Новости».