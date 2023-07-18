Актера из "Бриллиантовой руки" Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали

Народного артиста России Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

По информации Mash, 81-летний актер "Бриллиантовой руки" последние несколько дней чувствовал себя плохо. В один из дней его состояние резко ухудшилось, пришлось экстренно госпитализировать в одну из столичных больниц.

Врачи подозревают у Игоря Ясуловича острое повреждение почек. Ему сделали две операции. В почки установили специальные трубки, с помощью которых из органов выходит лишняя жидкость. В ближайшее время хирурги хотят провести еще одну.

По данным источника, актер находится в состоянии средней тяжести.

Игорь Ясулович играл в фильмах "Бриллиантовая рука" и "12 стульев". Всего он сыграл более 120 ролей. Также актер принимал участие в дубляже фильмов, создании аудиокниг, озвучивании видеоигр.