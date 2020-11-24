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Происшествия

Актера Павла Прилучного госпитализировали после избиения

Известный актер Павел Прилучный госпитализирован с серьезными травмами. Сам он изначально заявил, что неудачно упал лицом об асфальт, но представитель артиста рассказала, что Павла избили, сообщает КП.

Павел Прилучный.
Павел Прилучный.
из открытых источников в интернете

По данным издания, медики диагностировали у Прилучного перелом лицевого скелета, травму черепа.

По словам представителя артиста Екатерины Сычевой, на Прилучного напал неизвестный, а сам артист намерен вскоре обратиться в полицию.

Отмечается, что после обследования актера, врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.

В данный момент есть несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, артист вступился за пожилую женщину и подвергся нападению со стороны неизвестного.

По другим данным, актер находился на съемках в Калининграде и, якобы, перед отъездом в Москву отправился в ночной клуб, где и был избит.

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