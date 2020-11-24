Актера Павла Прилучного госпитализировали после избиения

По данным издания, медики диагностировали у Прилучного перелом лицевого скелета, травму черепа.
По словам представителя артиста Екатерины Сычевой, на Прилучного напал неизвестный, а сам артист намерен вскоре обратиться в полицию.
Отмечается, что после обследования актера, врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.
В данный момент есть несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, артист вступился за пожилую женщину и подвергся нападению со стороны неизвестного.
По другим данным, актер находился на съемках в Калининграде и, якобы, перед отъездом в Москву отправился в ночной клуб, где и был избит.