Актера Павла Устинова приговорили к 3,5 года колонии за сопротивление росгвардейцу

Тверской районный суд Москвы приговорил 24-летнего актера Павла Устинова к трем с половиной годам колонии за применение насилия в отношении представителя власти, пишут «Ведомости».

В Москве 3 августа прошла несогласованная акция протеста против действий московских избиркомов, отказавших в регистрации на выборы в Мосгордуму большинству оппозиционных кандидатов.

Как сообщала Росгвардия, при разгоне протестующих на Пушкинской площади пострадал сотрудник ведомства, его госпитализировали. Позже стало известно о возбуждении уголовного дела и задержании Павла Устинова в качестве подозреваемого.

По версии следствия, Устинов оказал сопротивление при задержании, в результате чего омоновец Александр Лягин получил вывих плеча. Прокурор запросил для Устинова шесть лет колонии общего режима. Сам Устинов утверждал, что приехал на Пушкинскую площадь, чтобы встретиться с другом, и не знал о протестной акции в центре города.

Он заявил, что не слышал никаких требований от сотрудников правоохранительных органов и не оказывал сопротивления, а лишь пытался сохранить равновесие, когда его толкнули.

По словам Лягина, силовики решили задержать Устинова, поскольку он выкрикивал лозунги. Журналист телеканала «Дождь» Василий Полонский, освещавший акцию 3 августа, говорит, что Устинов стоял возле выхода из метро с телефоном и наушниками в руках и не видел, как на него побежала группа омоновцев.

В какой-то момент Устинов и Лягин столкнулись и потеряли равновесие. Той же версии придерживался сотрудник Amnesty International Олег Козловский, который снял на видео задержание Устинова.

«Он перед собой от неожиданности поднял руки, один из сотрудников споткнулся и упал, второй споткнулся об этого сотрудника», — говорил Козловский в суде.

К их показаниям суд отнесся критически, поскольку они опровергаются показаниями омоновцев, которые логичны и согласуются между собой.

При назначении наказания суд учел положительные характеристики и то, что Устинов воспитывался в многодетной семье. При этом наказанием может быть только реальное лишение свободы, отметил судья Алексей Криворучко.