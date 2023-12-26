Актера сериала «Слово пацана» арестован за убийство и похищение 1 млн долларов

В Москве арестовали актера из сериала «Слово пацана» Сергея Базанова, которого считают участником убийства и похищения 1 млн долларов, сообщает "КП".

Базанов в одном из эпизодов сериала сыграл криминального авторитета по кличке Демид.

Столичный суд отправил его под арест. Базанова считают участником громкого убийства с ограблением, совершенных в 2011 году.

Как сообщает следствие, Базанов входил в группу людей в начале 2010-х, которая совершала нападения и убийства. Ему предъявлено обвинение по одному эпизоду.

По данным KP.RU, следствие имеет в виду нападение на предпринимателя Александра Дзабиева. Тогда его внедорожник обстреляли из проезжавшей мимо «Ауди». Затем несколько человек вышли из автомобиля, выстрелили в голову Дзабиеву и забрали у него сумку. В ней находился 1 миллион рублей.

Дзабиев позднее скончался в больнице. Гангстеров было четверо.

Базанова заключили под стражу на два месяца до 20 февраля 2024 года. Наказание за «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений» может быть вплоть до пожизненного лишения свободы.