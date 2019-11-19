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Происшествия

Актриса из известного сериала погибла под колесами двухэтажного автобуса

Актрису Джейн Хейуорд из сериала «Чисто английское убийство» в британском городе Рикмансуорт сбил двухэтажный автобус.

Двухэтажный автобус, Англия.
Двухэтажный автобус, Англия.
travelask.ru

69-летнюю актрису сбил даблдекер, когда она переходила дорогу. от многочисленных травм она скончалась через 40 минут, сообщает Daily Mail.

По словам свидетелей, она «не смотрела на автобус», когда он свернул за угол, и начала переходить дорогу на зеленый свет для движения. При этом водитель автобуса ехал на скорости 5 миль в час, и вид на дорогу при повороте был бы затруднен, пишет polit.ru.

Хейуорд начала карьеру в 1980-х, снялась в нескольких сериалах и комедиях, в том числе в фильме «Мой месяц с миссис Поттер» в 2016 году и «Комната, полная воспоминаний», которая была показана на Каннском кинофестивале 2015 года.

В карьере актрисы — узкокультовое экспло «Дом кнута», хоррор «Дом смертного греха», сериалы «Тибетский колокол», «Бержерак», «Чисто английское убийство».

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