СМИ: актриса Светлана Светличная пропала без вести в Москве

Полиция устанавливает местонахождение актрисы Светланы Светличной. Она пропала в Москве, ссылается ТАСС на источник в правоохранительных органах.

Кадр из кинофильма "Бриллиантовая рука". "Не виноватая я - он сам пришел".

«Актриса Светлана Светличная, 1940 года рождения, не выходит на связь с 21 октября. В настоящее время предпринимаются меры по установлению ее местонахождения», — сказал собеседник издания.

Актер Иван Николаев информацию о пропаже знаменитости не подтвердил.

«Актриса Светличная не пропала, а переехала ближе к родственникам и не хочет об этом разговаривать», — уточнил он РИА «Новости».