СМИ: актриса Светлана Светличная пропала без вести в Москве

«Актриса Светлана Светличная, 1940 года рождения, не выходит на связь с 21 октября. В настоящее время предпринимаются меры по установлению ее местонахождения», — сказал собеседник издания.
Актер Иван Николаев информацию о пропаже знаменитости не подтвердил.
«Актриса Светличная не пропала, а переехала ближе к родственникам и не хочет об этом разговаривать», — уточнил он РИА «Новости».
Справка
Светлана Светличная — заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах «Бриллиантовая рука», «Новые приключения неуловимых», «Герой нашего времени».