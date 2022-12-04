Актриса театра им. Евгения Вахтангова Ксения Трейстер получила серьезную травму во время спектакля «Война и мир». Спектакль показывали на открытии гастролей в Барнауле 3 декабря. Об этом сообщает директор театра Кирилл Крок. Altapress.ru рассказывает подробности произошедшего.

Роковая сцена

Инцидент произошел в первом действии спектакля, когда Наташу Ростову, которая играла Ксения Трейстер, катали на ткани по всей сцене. Для этого артисты использовали специальную площадку «Облака», которую положили поверх сцены театра драмы.

Внезапно от площадки откололась большая щепа длиной 10 см и вонзилась в ногу Трейстер. Обломок «прошил ее насквозь», по словам Крока. Во время первого антракта актрису забрала скорая помощь и увезла в городскую клиническую больницу, где ее прооперировали.

Подвиг Домской

Спектакль оказался на грани срыва. Но вдруг актриса Ася Домская, игравшая Веру Ростову, предложила заменить Трейстер. До этого она ни разу не репетировала роль Наташи, но решила попробовать. Ассистент режиссера Эльдар Трамов тут же составил план, какие сцены видоизменить. И после первого антракта спектакль продолжился.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова рассказывает, что Домской поставили суфлер («ухо»), актерам пришлось на ходу выкидывать большие куски текста, а роль Веры Ростовой убрали вовсе — другие актеры подстраивались мгновенно.

«Редкий зритель смог бы отличить, что вышла во втором и третьем актах другая Наташа», — поделилась Елена Безрукова.

Замену совершили за кулисами, и зрители узнали о произошедшем лишь в конце спектакля, когда Евгений Князев остановил аплодисменты и рассказал о ЧП и подвиге Домской.

Медальон на шее

Эта ситуация поразила многих. В конце спектакля, когда актеры вышли на поклон, народная артистка Людмила Максакова сняла со своей шеи медальон и надела на молодую артистку в знак уважения и признания. Об этом рассказала Елена Безрукова в соцсетях.

«Для нас это был пример личного мужества, командной работы театра и мгновенных решений в экстремальных ситуациях».

Дальнейшая судьба спектакля

Директор театра сообщил, что пострадавшую Ксению Трейстер утром 4 декабря увезли в Москву для дальнейшего лечения.

«Стопа еще кровоточит, и нужно, конечно, ее лечить, чтобы к следующему спектаклю в Москве она смогла вернуться к своей роли», — объясняет Крок.

Асю Домскую начали вводить в роль на следующий день после инцидента. На опубликованных кадрах видно, что актриса немного волнуется, но с улыбкой уверяет, что все будет хорошо. Гастроли в Барнауле продолжат, «несмотря ни на что».