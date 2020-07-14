Акционер «Норникеля» после серии экологических ЧП предложил сменить топ-менеджемент

«Русал» — один из основных акционеров «Норникеля» — после череды экологических ЧП на объектах компании предложил сменить команду менеджеров ГМК, а также перенести головной офис «Норникеля» из Москвы в Норильск, говорится в заявлении «Русала».

«Компания „Русал“ серьезно обеспокоена событиями последнего месяца, представляющими собой череду экологических аварий и инцидентов в Норильске. Происходящее в „Норникеле“ заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией. Также возникает вопрос к совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ», — говорится в заявлении.

В связи с этим алюминиевая компания предложила совету директоров «Норникеля» через резолюцию потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и «изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности», пишет znak.com.

Удар по состоянию

Из-за аварий на «Норникеле» состояние главы горно-металлургической компании Владимира Потанина сократилось на $3,6 млрд. Несмотря на сокращение состояния, Потанин по-прежнему занимает первое место в рейтинге самых богатых россиян.

Разлив топлива в Норильске. roscosmos.ru.

Об авариях

В конце мая на ТЭЦ-3 в Норильске из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара в грунт и водоемы вылилось около 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил экологический ущерб в 148 млрд рублей. В «Норникеле» с такой оценкой не согласились.

В конце июня «Норникель» обнаружил, что на Талнахской обогатительной фабрике сливали техническую воду из хвостохранилища в тундру.

Еще одна авария произошла 12 июля на предприятии «Норильсктрансгаз» на Таймыре, где из-за разгерметизации трубопровода вытекло свыше 44 тонн топлива.