Акула атаковала купальщицу и чуть не отгрызла ей ногу

В США акула набросилась на женщину, отправившуюся искупаться, и чуть не откусила ей ногу на глазах у ее семьи, сообщает Outdoor Life.

ЧП случилось на архипелаге Флорида-Кис.

35-летняя женщина каталась на яхте вместе с мужем и двумя детьми. Вечером американка решила искупаться в последний раз за день, пишет Lenta.ru. Она несколько раз ныряла и возвращалась на борт, а потом неожиданно начала кричать и звать на помощь.

Муж увидел кровь в воде вокруг супруги. Он сразу нырнул к ней и помог забраться на яхту.

Брунс истекала кровью, а на правой ноге выше колена у нее была глубокая рана от укуса акулы. Муж соорудил импровизированный жгут из веревки, чтобы остановить кровотечение, и вызвал помощь.

Операции

Экипаж спасателей помог доставить пострадавшую на берег. Там ей сделали переливание крови и вертолетом отправили в Майами.

Хирурги сразу же провели две операции, но все еще не были уверены, что сумеют сохранить ей ногу. В итоге потребовалось третье вмешательство.

Сейчас врачи надеются, что им удастся «восстановить большую часть функций конечности» пострадавшей.

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