Алчная пенсионерка в Барнауле из мести разбила найденный iPhone XR

Как оказалось, телефон в автобусе оставила 24-летняя девушка. Она смогла дозвониться на свой мобильный, но договориться с нашедшей его пенсионеркой не вышло.
Тогда девушка заявила, что дистанционно уже заблокировала телефон и продать гаджет не получится.
Пенсионерку это не устроило: она взяла молоток, разбила не самый дешевый телефон вдребезги и выбросила.
Девушка обратилась в полицию. В отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Ей придется возмещать стоимость телефона.