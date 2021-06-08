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Происшествия

Алчная пенсионерка в Барнауле из мести разбила найденный iPhone XR

68-летняя пенсионерка в Барнауле нашла в автобусе iPhone, но не стала возвращать владелице. Стороны не сошлись в размере вознаграждения, пишет Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

iPhone, фото.
iPhone, фото.
СС0

Как оказалось, телефон в автобусе оставила 24-летняя девушка. Она смогла дозвониться на свой мобильный, но договориться с нашедшей его пенсионеркой не вышло.

Тогда девушка заявила, что дистанционно уже заблокировала телефон и продать гаджет не получится.

Пенсионерку это не устроило: она взяла молоток, разбила не самый дешевый телефон вдребезги и выбросила.

Девушка обратилась в полицию. В отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Ей придется возмещать стоимость телефона.

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