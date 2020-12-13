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Происшествия

Алчная жительница Барнаула поживилась сбережениями пенсионера на забытой им банковской карте

Житель Барнаула лишился 10 тысяч рублей, которые у него похитила женщина, стоявшая за ним в очереди в банкомат.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию обратился пенсионер 1958 года рождения, который заявил, что с его карточки похитили деньги.

Выяснилось, что днем потерпевший забыл карту в одном из банкоматов города.

«Следующая за ним в очереди 56-летняя женщина как раз и похитила сбережения забывчивого горожанина. Она сняла денежные средства, а карту решила выбросить. Сотрудники уголовного розыска в короткое время установили личность подозреваемой и задержали ее до того, как она успела потратить похищенные средства», — уточняют в правоохранительном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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