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Происшествия

Александр Розенбаум гневно высказался по факту смертельной аварии на Алтае

Знаменитый питерский певец и музыкант Александр Розенбаум на своей страничке в Instagram критично высказался о том бардаке, который царит на дорогах России. Так он отреагировал на автокатастрофу в Алтайском крае, которая 26 октября унесла жизни 8 человек.

Александр Розенбаум.
Александр Розенбаум.
www.rozenbaum.ru

По словам Розенбаума, Россия докатилась до такого состояния, когда у нее на дорогах в мирное время погибают батальоны и полки.

Певец заявляет, что сам ездил в маршрутках по всей стране, и, как правило, во всех регионах этим транспортным средством управляют непонятные люди. Неизвестно — есть у них права или нет.

При этом на автовокзалах (в том числе в Барнауле) вовсю работают «зазывалы», предлагающие пассажирам быстрее и дешевле переехать из одного в города в другой. Полиция бездействует.

По словам Розенбаума, в СССР перевозками граждан занимались только первоклассные специалисты. Они регулярно проходили обучение и сдавали экзамены. Был тотальный контроль, работали линейно-контрольные службы и другие ведомства. Таких водителей все знали и они внушали доверие.

«То, что происходит теперь, приобрело масштабы катастрофы», — горько заметил заслуженный артист РФ.

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