Александр Розенбаум гневно высказался по факту смертельной аварии на Алтае

По словам Розенбаума, Россия докатилась до такого состояния, когда у нее на дорогах в мирное время погибают батальоны и полки.
Певец заявляет, что сам ездил в маршрутках по всей стране, и, как правило, во всех регионах этим транспортным средством управляют непонятные люди. Неизвестно — есть у них права или нет.
При этом на автовокзалах (в том числе в Барнауле) вовсю работают «зазывалы», предлагающие пассажирам быстрее и дешевле переехать из одного в города в другой. Полиция бездействует.
По словам Розенбаума, в СССР перевозками граждан занимались только первоклассные специалисты. Они регулярно проходили обучение и сдавали экзамены. Был тотальный контроль, работали линейно-контрольные службы и другие ведомства. Таких водителей все знали и они внушали доверие.
«То, что происходит теперь, приобрело масштабы катастрофы», — горько заметил заслуженный артист РФ.