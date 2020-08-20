«Алексей без сознания»: что случилось с Навальным и при чем здесь отравление

Самолету, в котором летел блогер и оппозиционер Алексей Навальный, пришлось совершить экстренную посадку в Омске из-за резкого ухудшения самочувствия политика. Рассказываем, что случилось с Алексеем Навальным, как он себя чувствует и почему к этому делу подключили полицию.

Что случилось с Навальным?

20 августа самолет, на котором летел Алексей Навальный из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что на борту оппозиционеру стало плохо.

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу», — писала Ярмыш в Twitter.

Алексей Навальный прибыл в Сибирь для съемок нового видео. Сначала он приехал в Новосибирск, где, предположительно, мог собирать материал для расследования о депутатах от партии «Единая Россия», а после отправился в Томск.

Как себя чувствует оппозиционер?

Сейчас Навальный находится в одной из городских больниц Омска. Ярмыш сообщает, что в сознание он пока не приходил, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также по требованию пресс-секретаря в больницу вызвали сотрудников полиции, так как предполагается, что Навального могли отравить.

«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — пишет Кира Ярмыш.

Алексея Навального облили зелёнкой в Барнауле. 20 марта 2017 года. Олег Богданов

Чем известен Алексей Навальный?

Алексей Навальный российский оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией, лидер партии «Россия Будущего».

Навальный впервые получил широкую известность в 2008 году после того как затеял судебную тяжбу с компанией «Роснефть», требуя раскрытия информации для миноритариев. Дело он выиграл, но «Роснефть» обжаловала решение суда и отказалась раскрывать информацию.

Алексею Навальному приписывается авторство фразы, которая уже стала крылатой: «Единая Россия — это партия жуликов и воров».

Алексей Навальный. Скриншот видео navalny.com/p/5684

В 2016 году Навальный изъявил желание принять участие в выборах президента Российской Федерации в 2018 году. Уже в начале 2017 набралось 300 тыс. интернет-пользователей, которые проголосовали в поддержку его выдвижения на пост президента.

Однако ЦИК отказала регистрировать Навального кандидатом в президенты на выборах 2018 года.

Навальный активный блогер, он ведет свой интернет-дневник с 2006 года в Живом журнале, микро-блоге в Twitter, а также имеет собственный YouTube-канал.