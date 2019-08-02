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Происшествия

Альфонс с сайта знакомств получил «строгача» за воровство у женщин

Жительнице Барнаула удалось посадить в тюрьму вора-рецидивиста, который входил в доверие к людям и обворовывал их, сообщают «Вести Алтай».

Женская сумочка.
Женская сумочка.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Девушка на популярном сайте знакомств увидела привлекательного мужчину. Евгений о себе рассказывал сдержанно, но расположил сразу. Назначили у него встречу. Но на ней мужчина исчез из квартиры вместе с сумочкой девушки.

Сначала она не хотела никому рассказывать о произошедшем, но затем решила, что таких мужчин нужно наказывать.

По заявлению женщины полицейские установили, что квартира была съемной, но арендовал ее по паспорту не Евгений, а некий Максим. Но после проверки выяснилось, что паспорт злоумышленник тоже украл — втерся в доверие к подвыпившему мужчине в кафе.

Екатерина Родина,
помощник прокурора Центрального района Барнаула:

На этот паспорт в последующем подсудимый снял квартиру посуточно в центре Барнаула. В данную квартиру он и пригласил потерпевшую по второму эпизоду преступления.

Позже выяснилось, что мужчину зовут Валерий, ему 46 лет. В его багаже — несколько непогашенных судимостей, около десятка краж. Суду он рассказывал о том, что работает, что пытался найти обманутую женщину, даже пригласил свидетеля.

Екатерина Родина,
помощник прокурора Центрального района Барнаула:

Приходил молодой человек на судебное заседание, представлялся работодателем подсудимого, готов был возместить пострадавшей ущерб. Однако на следующее заседание, когда явилась потерпевшая, никакого представителя работодателя уже не было.

Приговор суда — 2 года 4 месяца строгого режима. В биографии профессионального вруна и вора это первое серьезное наказание. Ущерб мужчина так и не возместил.

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