Алкогольные причуды. Житель Алтая на спор облил новую знакомую бензином и поджег ее

Как сообщили в региональном МВД, потерпевшая пояснила, что повреждения ей причинил новый знакомый в ходе распития алкоголя. 42-летнего горожанина доставили в отдел, где он признался в содеянном.

Оказалось, что мужчина познакомился с женщиной на сборе черемши. Мужчина пригласил подругу к себе в гости, чтобы отметить знакомство.

«В ходе распития спиртного, мужчина поспорил с женщиной, что сможет облить её бензином и поджечь. Посчитав, что здравый смысл возьмет вверх, над алкогольными причудами, женщина не поверила горожанину. Тогда мужчина принес из предбанника бутылку с бензином, облил и поджег усомнившуюся в его решительности женщину», — указывают в полиции.