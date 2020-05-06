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Происшествия

Алкогольные причуды. Житель Алтая на спор облил новую знакомую бензином и поджег ее

Житель Горно-Алтайска на спор облил бензином и поджег новую знакомую. Женщина была доставлена в республиканскую больницу с ожогами лица и тела.

Спичка. Огонь.
Спичка. Огонь.
СС0

Как сообщили в региональном МВД, потерпевшая пояснила, что повреждения ей причинил новый знакомый в ходе распития алкоголя. 42-летнего горожанина доставили в отдел, где он признался в содеянном.

Оказалось, что мужчина познакомился с женщиной на сборе черемши. Мужчина пригласил подругу к себе в гости, чтобы отметить знакомство.

«В ходе распития спиртного, мужчина поспорил с женщиной, что сможет облить её бензином и поджечь. Посчитав, что здравый смысл возьмет вверх, над алкогольными причудами, женщина не поверила горожанину. Тогда мужчина принес из предбанника бутылку с бензином, облил и поджег усомнившуюся в его решительности женщину», — указывают в полиции.

Когда потерпевшую охватило пламя, горожанин помог ей добежать до бани, где они потушили огонь. Женщина обратилась за медицинской помощью.

По факту произошедшего проводится проверка.

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