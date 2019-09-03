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Происшествия

Алтайская фирма нарушила закон на аукционах для нужд здравоохранения Сибири

Сотни километров не стали препятствием для двух компаний для того, чтобы вступить в сговор и нарушить закон о конкуренции. Барнаульская фирма «Медикал Групп» и новосибирская «Медресурс» подозреваются в применении единообразной схемы на 11 аукционах на сумму 23,5 млн рублей, рассказали в Алтайской краевой УФАС.

В больнице.
В больнице.
СС0

Фирмы вместе участвовали в торгах на поставку расходных материалов, медицинского инвентаря и оборудования для нужд учреждений здравоохранения Алтайского края, Республики Алтай и Томской области.

Компании использовали стратегию поддержания цены. В результате они поочередно выигрывали контракты со снижением начальной максимальной цены от 0,5 до 7,5%.

При этом в торгах с высокой конкуренцией и наличии ценовых предложений от иных участников закупок, эти же фирмы снижали начальную максимальную цену до 48,5%.

Дело возбуждено по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции».

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